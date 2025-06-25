قندوسي يودّع سيراميكا كليوباترا برسالة مؤثرة: "ماشي وسايب قلبي هنا"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدولي الجزائري أحمد قندوسي، نجم خط وسط سيراميكا كليوباترا، رحيله عن صفوف الفريق برسالة وداع مؤثرة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر فيها عن امتنانه العميق للنادي وكل من دعمه خلال فترة وجوده.

قندوسي يودّع سيراميكا كليوباترا برسالة مؤثرة

وقال قندوسي في رسالته: "كاين لحظات فالحياة ما تتنساش… وكاين أماكن ما تخرجش من القلب، حتى كي تغادرها. اليوم نودّع سيراميكا كليوباترا… مكان ما كانش غير فريق، كان دار، وناسو كانوا عيلتي."

وأضاف اللاعب: "من هنا، من سيراميكا، رجعت نوقف على رجليا، رجعت نآمن بنفسي، ومن هاد الأرض، بدات أول خطوة رجعتني للطريق، ومنها للفريق الوطني، ولكل إنجاز فرّحني وفرّح الناس اللي حبّتني."

وخصّ قندوسي بالشكر كلًا من السيد محمد أبو العينين، والأستاذ طارق أبو العينين، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهازين الفني والإداري، من بينهم الكابتن معتز البطاوي، الكابتن يوسف الشربيني، الكابتن أيمن الرمادي، والكابتن علي ماهر، مشيدًا بما قدموه له من دعم وثقة خلال رحلته مع الفريق.

كما لم ينسَ توجيه التحية لزملائه في الفريق الذين وصفهم بـ "العائلة قبل أن يكونوا لاعبين"، مؤكدًا على وقوفهم إلى جانبه في أصعب اللحظات، إضافة إلى امتنانه للطواقم الإدارية والطبية وكل من دعمه بكلمة أو دعاء.

وخصّ قندوسي الجماهير المصرية برسالة محبة قائلًا: "شكرًا لكل جماهير مصر، اللي دعمتني، شجعتني، وآمنت بيا… محبتكم ما كانتش مرتبطة بانتماء، وحسّيت بيها فكل خطوة."

واختتم رسالته: "راني ماشي، بصح سايب قلبي هنا، الذكريات، الضحك، التعب، الأهداف، لمّة الأوضة، لحظات النصر، وحتى الدموع، كامل راهم محفورين في قلبي."