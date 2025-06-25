عاجل.. نادي خليجي يدخل في مفاوضات جادة لضم وسام أبوعلي وسط منافسة أوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية قطرية، مساء اليوم الأربعاء، عن دخول نادي العربي القطري في مفاوضات رسمية مع النادي الأهلي المصري، من أجل التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي، وذلك ضمن تحركات النادي لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

نادي خليجي يدخل في مفاوضات جادة لضم وسام أبوعلي

وبحسب ما أوردته صحيفة "الراية" القطرية، فإن إدارة نادي العربي أبدت اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع وسام أبوعلي، بعد الأداء اللافت الذي قدمه مع الأهلي خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية داخل وخارج القارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي العربي قد تقدم بعرض رسمي إلى النادي الأهلي، تبلغ قيمته 6 ملايين دولار، بهدف الحصول على خدمات اللاعب، في صفقة قد تكون من بين أبرز التعاقدات في الدوري القطري هذا الموسم.

ولفت التقرير إلى أن هناك منافسة قوية على اللاعب من قبل عدد من الأندية الأوروبية والعربية التي تسعى هي الأخرى لضمه، في ظل ما يملكه من إمكانيات فنية كبيرة وقدرات تهديفية عالية، أظهرتها مشاركته الأخيرة مع الأهلي على الساحة الدولية.

ويأتي هذا التحرك من جانب نادي العربي القطري ضمن إطار سعيه لتدعيم خط الهجوم بعناصر ذات جودة عالية وخبرة دولية، تحضيرًا للموسم الجديد الذي يطمح فيه للمنافسة على البطولات المحلية والقارية.