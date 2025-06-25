نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوح درويش إلى شتوتجارت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتزم فريق شتوتغارت، بطل كأس ألمانيا لكرة القدم، التعاقد مع لاعب خط الوسط المهاجم نوح درويش، الفائز بكأس العالم تحت 17 عامًا، من فريق برشلونة الإسباني.

وذكرت مصادر أنه من المقرر أن يجري اللاعب الفحص الطبي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، فيما تحدثت عدة تقارير إعلامية عن انتقال وشيك.

وانضم درويش (18 عامًا) لأكاديمية برشلونة الشهيرة في 2023 من فرايبورج. ولكنه فشل في الصعود للفريق الأول، ويلعب مع فريق الرديف لبرشلونة في الدرجة الثالثة.

وكان درويش قائدا للمنتخب الألماني تحت 17 عامًا الذي توج بكأس العالم.2023 كما شارك أيضا في بطولة أمم أوروبا تحت 19 عامًا في رومانيا، ولكنه أصيب في دور المجموعات، وغاب عن المباراة التي خسرها المنتخب الألماني 5-6 في الوقت الإضافي أمام إسبانيا بالدور قبل النهائي.