نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يعلن عن تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وافق مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي على تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول والمقدم من التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للفريق.

ويضم الجهاز الفني كل من:

ك/نبيل بن عمر الكوكي، مديرًأ فنيًا

ك/نادر بن عبد العزيز الهبيري، مدربًا عامًا.

ك/قيس بن علي مخلوف، مدربًا مساعدًا ومحللًا للأداء.

ك/قيس بن عمار الغطاس، معدًا بدنيًا.

ك/وليد بن الهادي بن حسن، مدربًا لحراس المرمى.

ك/سيف داود، مدربًا مساعدًا.

ك/سعيد ابراهيم، مدربًا مساعدًا

ك/محمود جابر، مديرًا إداريا.

وفي سياق أخر، قرر مجلس إدارة النادي المصري في اجتماعه الذي عُقد ظهر اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لتطوير منشآته بفروعه المختلفة.

وتضم اللجنة كل من عماد البرشة وأبو العزايم سلامة ومحمد الفقي أعضاء مجلس إدارة النادي ومحسن شتا مستشار مجلس إدارة النادي واللواء ايهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي ومن الخبرات الخارجية ضمت اللجنة عبد الفتاح حافظ مدير عام الشباب والرياضة السابق ببورسعيد وإيهاب سليمان وحسام عمر وعلي جبر وإسلام فلية.

هذا ومن المقرر أن تبدأ اللجنة خلال الأيام القليلة القادمة اجتماعاتها وذلك لوضع التصورات الخاصة بتطوير منشآت النادي بعد إعداد التقارير المتكاملة عن تلك المنشآت.