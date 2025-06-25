نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بيراميدز يقترب من تدعيم خط الهجوم بثنائي أجنبي استعدادًا للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطّلع داخل نادي بيراميدز أن إدارة النادي باتت قريبة من حسم التعاقد مع ثنائي هجومي أجنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك في إطار خطة الإدارة لتعزيز صفوف الفريق استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

بيراميدز يقترب من تدعيم خط الهجوم بثنائي أجنبي

وأوضح المصدر أن مسؤولي بيراميدز يكثفون حاليًا جهودهم في سوق الانتقالات لإتمام عدة صفقات قوية، بهدف تدعيم كافة المراكز، وعلى وجه الخصوص الخط الأمامي، من أجل تجهيز الفريق للمنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية في الموسم المقبل.

وبحسب ما أفاد به المصدر، فإن النادي دخل في مفاوضات متقدمة مع مهاجمين بارزين، أحدهما جزائري والآخر جنوب أفريقي، واصفًا اللاعبين بأنهما من "العيار الثقيل"، ويملكان سجلًا تهديفيًا مميزًا على الصعيدين المحلي والدولي، ما يعزز من قوة الخط الهجومي للفريق حال إتمام الصفقتين.

وفي سياق متصل، كانت تقارير سابقة قد أشارت إلى وجود اهتمام كبير من إدارة بيراميدز بضم كيلمنت مزيزي، مهاجم فريق يانج أفريكانز التنزاني، والذي تألق بشكل لافت خلال الموسم الماضي، ويُعد أحد أبرز الأسماء المطروحة لتدعيم مركز رأس الحربة.

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي تتزايد فيه التكهنات بشأن مستقبل مهاجم الفريق الحالي فيستون مايلي، حيث ترددت أنباء عن تلقيه عدة عروض احترافية من أندية خليجية وأخرى أفريقية. وتشير المصادر إلى أن اللاعب أبدى رغبة في خوض تجربة جديدة خارج صفوف بيراميدز، رغم تمسك الإدارة بخدماته حتى الآن، الأمر الذي قد يدفع النادي لإيجاد بدائل هجومية تحسبًا لأي تطورات مفاجئة.

ويواصل بيراميدز سعيه لتكوين قائمة قوية ومتوازنة، قادرة على تحقيق تطلعات الجماهير والصعود إلى منصات التتويج، بعد أن بات من أبرز الفرق المنافسة على الساحة الكروية المصرية والأفريقية.