النصر يُعلن رسميًا نهاية مشوار المدرب ستيفانو بيولي بعد موسم واحد

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء، في بيان رسمي، إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي، وذلك بعد موسم واحد فقط من قيادته للفريق الأول لكرة القدم.

النصر يُعلن رسميًا نهاية مشوار المدرب ستيفانو بيولي

وجاء في البيان الإعلامي الصادر عن النادي أن الطرفين توصلا إلى اتفاق يقضي بإنهاء العقد بالتراضي، حيث وجّهت إدارة النصر الشكر والتقدير للمدرب بيولي ولجهازه المعاون على جهودهم المبذولة خلال الموسم الماضي، متمنية لهم التوفيق والنجاح في محطاتهم المقبلة.

وكان المدرب الإيطالي، البالغ من العمر 59 عامًا، قد تولى قيادة الفريق في شهر سبتمبر 2024، خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو، بعقد يمتد حتى صيف عام 2027.

ومع ذلك، فإن النتائج التي حققها الفريق تحت قيادته لم ترقَ إلى تطلعات الإدارة والجماهير النصراوية، بعد موسم خالٍ من التتويجات المحلية والقارية.

وعلى صعيد البطولات، تلقى النصر عدة ضربات مؤلمة خلال الموسم؛ حيث خرج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا على يد فريق كاواساكي الياباني، كما ودّع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مبكرًا من الدور ثمن النهائي على يد فريق التعاون.

أما في بطولة دوري روشن السعودي، فقد اكتفى الفريق باحتلال المركز الثالث في جدول الترتيب، بفارق 13 نقطة كاملة عن الاتحاد الذي توّج باللقب.

وخلال فترة قيادته للفريق، أشرف بيولي على 44 مباراة رسمية، تمكّن خلالها من تحقيق 28 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات، وتعرض الفريق تحت قيادته إلى 9 هزائم، وهي حصيلة لم تكن كافية لتحقيق طموحات النادي في المنافسة على البطولات الكبرى.