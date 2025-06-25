مدرب الوداد مهدد بالغياب عن مواجهة العين في كأس العالم الأندية بعد حادث السير

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أحمد جودة - القاهرة - غادر محمد أمين بن هاشم، المدير الفني لفريق الوداد الرياضي المغربي، المستشفى بعد أن تلقى الرعاية الطبية اللازمة عقب تعرضه لحادث سير خطير في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك أثناء وجود بعثة الفريق للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

مدرب الوداد مهدد بالغياب عن مواجهة العين

ووفقًا لما نقله موقع "لو سيت إنفو" المغربي، فإن الحالة الصحية للمدرب شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية، ما دفع الفريق الطبي إلى منحه الإذن بمغادرة المستشفى والعودة إلى مقر إقامة بعثة الوداد، وذلك بعد أن كان قد تعرّض لإصابات في الوجه وكدمات في منطقة الساقين نتيجة الحادث.

ورغم تحسن حالته، أوضح التقرير أن مشاركة بن هاشم في القيادة الفنية للفريق خلال مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام العين الإماراتي، والمقررة يوم الخميس المقبل، أصبحت أمرًا غير مرجح، نظرًا لتوصيات الأطباء التي نصت على منحه فترة راحة إضافية لضمان شفائه الكامل.

وكان نادي الوداد البيضاوي قد أصدر بيانًا رسميًا في وقت سابق، أكد فيه تعرض المدير الفني محمد أمين بن هاشم وطبيب الفريق يوسف الدباغ لحادث مروري خلال تواجدهما في الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح البيان أن الثنائي لم يتعرض لأي إصابات خطيرة، وأن حالتهما الصحية مستقرة، عقب تلقيهما للإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

كما أعرب النادي في بيانه عن شكره وتقديره للسلطات المحلية الأمريكية، التي سارعت بالتدخل ووفرت الدعم السريع والمطلوب للتعامل مع الحادث في الوقت المناسب.

ويخوض فريق الوداد مباراته المقبلة أمام العين دون آمال في التأهل، وذلك بعد تلقيه خسارتين متتاليتين في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات، الأولى أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة (0-2)، والثانية أمام يوفنتوس الإيطالي بنتيجة (1-4)، ليودّع البطولة بشكل رسمي قبل الجولة الختامية.