نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي منذ وقت قصير، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد انتهاء مشاركتها في بطولة كأس العالم للأندية.

عودة بعثة الأهلي من أمريكا بعد المونديال

وفي إطار منح الفريق قسطًا من الراحة بعد فترة المشاركة المكثفة في البطولة، قرر الجهاز الفني بقيادة المدير الفني البرتغالي خوسيه ريبييرو منح لاعبي الفريق راحة سلبية تمتد لمدة 18 يومًا، بهدف تمكينهم من التعافي الجسدي والذهني قبل العودة لاستئناف التدريبات الجماعية.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة الجهاز الفني للإعداد الأمثل للموسم الكروي الجديد، حيث يسعى الأهلي إلى تجهيز لاعبيه بدنيًا وفنيًا بأفضل صورة ممكنة، استعدادًا للمنافسات المحلية والقارية المنتظرة.