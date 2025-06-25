فـي يوم الحسم بانتخابات اتحاد القدم .. كرسي الرئيس بين «البوسعيدي» و «الشكيلي» .. فمن يقود الدفـــة

صراع «ثلاثي» على منصب النائب.. وعضوية المجلس على صفيح ساخن

متابعة ـ صالح البارحي :

أزف الوقت.. وحانت ساعة الحقيقة.. فلا مجال للانتظار ولا مجال لاجتماعات قادمة.. فاليوم هو يوم (الحسم)، كلها ساعات قليلة ونتعرف على مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم الجديد، الذي سيقود دفة الكرة العمانية خلال الفترة 2025 – 2029، والذي سيأخذ على عاتقه حمل كل الملفات الخاصة بالكرة العمانية، منتخباتها ومسابقاتها بحثا عن تطوير قد يلوح في الأفق انتظره الجميع سنوات طويلة، ندرك جميعا بأن المرحلة القادمة ليست بالسهلة، ولكنها ليست بالمستحيلة شريطة العمل المتقن والمنظم وبأن تكون مصلحة الكرة العمانية في مقدمة الأهداف، الجميع يسعى للنجاح ليس بحثا عن شهرة ما معينة ولكن بحثا عن تحقيق إنجاز قد لا يكون سبق وأن تحقق في السنوات الماضية، وهذا حق مشروع إن سانده جهد لا ينضب وتضحيات لا تكل ولا تمل ولا تنتهي عند سقطة ما أو إخفاق – لا قدر الله – بل مواصلة العمل بذات الشغف حتى وإن طال الوقت، وهذا ما نأمله في الاتحاد القادم بإذن الله تعالى.

أمانة الصوت

نحن اليوم أمام مرحلة جديدة وحاسمة، وأمام تحد كبير للكرة العمانية، حيث وضع الوسط الرياضي المهتم بالشأن الكروي كل طموحاته القادمة على عاتق المجلس القادم ، فالأهداف كثيرة والرغبة في تحقيقها تحتاج إلى تعاضد وتكاتف وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية بكل الأحوال، وفي هذا المقام، يجب على الناخبين التحلي بالأمانة في التصويت واختيار المرشحين، فأمانة الصوت يجب أن تحضر بعيدا عن أي عواطف قد لا تحقق المراد في النهاية، فمصلحة الكرة العمانية فوق كل اعتبار والتطوير يحتاج إلى عمل مضاعف في المرحلة القادمة، لذا يجب علينا أن نضع أيدينا معا بحثا عن الشفافية والأحقية بالمنصب للفرد الذي يحصل عليه، وعلينا الابتعاد عن العواطف إن اردنا المضي قدما في مساعي التقدم والتطور لمسابقاتنا ومنتخباتنا الوطنية بإذن الله تعالى.

خطوات التصويت

أصدرت لجنة الانتخابات بالإتحاد العماني لكرة القدم شرحا مفصلا لخطوات التصويت، حيث تبدأ بقراءة الخطوات ومن بعدها الضغط على إبدأ، وتكون الخطوة الأولى بإلتقاط صورة لأصل البطاقة الشخصية من الجهتين، والخطوة الثانية تكون عبارة عن قراءة بيانات البطاقة الشخصية عن طريق خاصية ( NFC ) ثم الضغط على زر المتابعة، أما الخطوة الثالثة فستكون إلتقاط صورة شخصية للناخب ومن ثم زر المتابعة وبعد الاقرار بصحة البيانات تأتي الخطوة الرابعة وهي اختيار المرشح والضغط على كلمة موافق بعدها سيظهر للناخب عبارة (إتمام التصويت) .

بيان صحفي للوهيبي

أصدر سالم بن سعيد الوهيبي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم بيانا قال فيه : بحمد الله وتوفيقه، وبعد رحلة امتدت على مدار دورتين متتاليتين منذ العام 2016، أعلن اليوم مغادرتي موقع رئاسة الاتحاد العُماني لكرة القدم، بعد أن أتيحت لي الفرصة لشرف خدمة كرة القدم العُمانية من موقع المسؤولية، وخوض تجربة إدارية مليئة بالتحديات والطموحات.

لقد كان الهدف منذ اليوم الأول هو النهوض بمنظومة كرة القدم العُمانية بمختلف مكوناتها، وعلى وجه الخصوص المسابقات والمنتخبات الوطنية والتحكيم، وبناء جسور تعاون فعّالة مع مختلف الشركاء على المستويين المحلي والدولي. وقد حرص مجلس الإدارة منذ بداية عمله على تعزيز هذا التوجّه من خلال فتح آفاق جديدة للاستثمار في كرة القدم، وتنويع مصادر الدعم المالي عبر شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص، بما يُسهم في استدامة برامج التطوير والتأهيل. وبفضل الله ثم بجهود أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الاتحاد والأندية والداعمين والمحبين، تمكنّا معًا من تحقيق عدد من الإنجازات المشرّفة التي نعتز بها، سواء على مستوى تطوير الأداء الفني والإداري، أو من خلال حضور منتخباتنا الوطنية بمختلف فئاتها في المحافل الإقليمية والدولية، وكذلك من خلال تعزيز التمثيل العُماني في المؤسسات الرياضية القارية والدولية.

لم تكن الرحلة خالية من التحديات، سواء على مستوى النتائج أو الموارد أو التطلعات العالية التي نحملها جميعًا للكرة العُمانية. لكننا واجهنا تلك التحديات بروح الفريق، وبتعاون بناء ودعم واهتمام المسؤولين من وزارة الثقافة والرياضة والشباب وعلى رأسهم صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد الموقر، فقد كانت دومًا شريكًا داعمًا في مختلف المراحل، والأندية، الإعلام، والجماهير الوفية.

أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من وقف معنا وساندنا خلال هذه السنوات، ولكل فرد ساهم في دفع عجلة كرة القدم إلى الأمام، سواء من داخل المنظومة أو من خارجها.

اليوم، أغادر الموقع، لكنني لن أترك المحبة والاعتزاز، ولا الانتماء لهذه المنظومة التي ستبقى دائمًا قريبة من القلب. وأتمنى من كل قلبي لمن سيحمل الراية من بعدي، التوفيق والسداد، وأن يواصل البناء على ما تحقق، بروح جديدة ورؤية متجددة وتحقيق ما نصبو إليه جميعًا لعُمان وكرتها ومحبيها.

موعدنا العاشرة

ينتظر الوسط الرياضي ما ستسفر عنه انتخابات اتحاد القدم اليوم، وجميع المهتمين بالكرة العمانية سيتابعون الأخبار أولا بأول سواء عبر شاشة قناة عمان الرياضية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بدءا من الساعة العاشرة صباح اليوم، حيث ستشهد قاعة لبان بفندق معاني مراسم الانتخابات التي من المتوقع أن تشهد صراعا كبيرا في مختلف المناصب بحسب قراءة المشهد الذي يسبق هذه اللحظة، علما بأن الفترة الأخيرة شهدت تحركات لكافة الأطراف يمنة ويسرة، بحثا عن تحقيق ذلك الهدف الذي يسعى له كل طرف، وقد شهدت ليلة الأمس العديد من اللقاءات منها المعلنة ومنها المخفية للمترشحين، كما شهدت عددا لا باس به من الاتصالات المكثفة لذات الهدف، وهو حق مشروع لكل مترشح يرغب في خدمة وطنه بالصورة المثالية التي يرضى عنها الجميع في نهاية المطاف.

القائمة النهائية

في القائمة النهائية للمترشحين لمجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم للفترة من 2025 – 2029 يتنافس على منصب الرئيس السيد سليمان بن حمود البوسعيدي والدكتور جاسم بن محمد الشكيلي، ويتنافس على منصب نائب الرئيس السيد مسلم بن سالم البوسعيدي وقتيبة بن سعيد الغيلاني ونصر بن حمود الوهيبي، ويتنافس على منصب العضوية حسن بن عبدالله العجمي وسعيد بن علي البوسعيدي وعلي بن احمد الكثيري وعلي بن عبدالله الرئيسي وعبدالله بن سالم الشنفري ومحمد بن علي المقبالي وعبدالله بن علي الكمزاري وناصر بن سالم الهدابي وعبدالله بن علي الراشدي وناصر بن سليمان العلوي وعبدالله بن محسن الجابري وإبراهيم بن مراد البلوشي ، وحجز محمد بن خميس العريمي منصب العضوية عن رابطة اللاعبين ، ويتنافس على المقعد النسائي كلا من فاطمة بنت ابراهيم الفزارية وهاجر بنت خميس المزينية .