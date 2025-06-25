الراعي الذهبي .. صحار الإسلامي يدعم الموسم الثالث من فعالية «رمانة»

مسقط ـ دوت الخليج:

في إطار التزامه المتواصل بالإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الإرث الثقافي، وتمكين المجتمعات المحلية، أعلن صحار الإسلامي - نافذة صحار الدولي للصيرفة الإسلامية - عن دعمه لفعالية للموسم الثالث من فعالية «رمانة» بصفته الراعي الذهبي والمقرر تنظيمها في الجبل الأخضر خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025. وتسلّط هذه الفعالية الضوء على غنى الثروة الزراعية في سلطنة عُمان، والدور المتنامي للسياحة المجتمعية في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل. كما تقدّم الفعالية تجربة ثقافية وبيئية متكاملة، تحتفي بجمال الطبيعة التي تمتاز بها السلطنة، وروح ريادة الأعمال لدى أبناء المجتمع المحلي، حيث تُعد المبادرة منصة فاعلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العُمانية للتفاعل مع جمهور أوسع وتحقيق قيمة مستدامة بعيدة المدى. وقد وقع الاتفاقية في المكتب الرئيسي لصحار الدولي كل من الفاضل مازن بن محمود الرئيسي، رئيس مجموعة التسويق في صحار الدولي، والفاضلة الأمجاد بنت هلال المعولية، الشريك والمؤسس لشركة «تيبي للتنمية السياحية»، مما يعكس الشراكة الاستراتيجية للبنك مع المؤسسات المحلية المعنية بدعم السياحة وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي في السلطنة. وحول ذلك، علق الفاضل مازن بن محمود الرئيسي، رئيس مجموعة التسويق في صحار الدولي، قائلاً: «نفخر في صحار الدولي بدعم المبادرات الوطنية التي تبرز غنى الموروث الثقافي العُماني، وتسهم في تعزيز السياحة المجتمعية المستدامة. وتأتي رعايتنا لموسم فعالية «رمانة» تأكيداً على التزامنا الراسخ بدعم النمو الشامل، من خلال تمكين روّاد الأعمال المحليين، والحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية طويلة المدى للسلطنة. وبصفتنا مؤسسة مالية تتماشى مع تطلعات رؤية عُمان 2040، نواصل التزامنا بالمبادرات التي تُحدث أثراً اجتماعياً واقتصادياً ملموساً.» من جانبها، أكدت الفاضلة الأمجاد بنت هلال المعولية، الشريك والمؤسس لشركة «تيبي للتنمية السياحية»، قائلةً: «توفر فعالية «رمانة» تجربة نوعية واستثنائية للزوار، من خلال باقة غنية من الفعاليات والأنشطة التي توفر للزوار الاستمتاع بأجواء موسم الرمان وسط طبيعة الجبل الأخضر الخلّابة، ما يجعلها وجهة سنوية ينتظرها الزوار من مختلف أنحاء السلطنة. حيث تتضمن الفعالية مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي، إلى جانب تنظيم سلسلة من ورش العمل والفعاليات الثقافية والتفاعلية الموجهة للعائلات والأطفال، بهدف ترسيخ مفهوم الزراعة السياحية بطرق تعليمية جذابة. عليه نتقدم بالشكر الجزيل لصحار الإسلامي نظير الشراكة البنّاءة ودور البنك الريادي في دعم المبادرات المجتمعية والسياحية التي تعزز من مقومات التنمية المستدامة في السلطنة.» وستقام الفعالية في منطقتي «حيل اليمن» و»سيح قطنة» ضمن مبادرة لتحويل الجبل الأخضر إلى وجهة نابضة بالاحتفاء الثقافي والسياحة الريفية وتطوير المشاريع المحلية. وستشهد الفعالية مشاركة واسعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العُمانية، كما ستتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية المناسبة للعائلات، مثل العروض التراثية، والأسواق المخصصة للمنتجات الجبلية والمصنوعات المحلية.