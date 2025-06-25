النصر السعودي يفسخ عقد مدربه الإيطالي بيولي

الرياض ـ أ.ف.ب: تخلى نادي النصر عن خدمات مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي، بعد أقل من موسم على التعاقد معه، وذلك بعد حلوله ثالثا في الدوري السعودي لكرة القدم. وكتب فريق العاصمة الرياض في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي «تعلن شركة نادي النصر رسميا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد ستيفانو بيولي». وكان النصر عين في سبتمبر الماضي بيولي الذي قاد ميلان إلى لقب الدوري الإيطالي في 2022، مديرا فنيا لثلاث سنوات، خلفا للبرتغالي لويس كاسترو المقال من منصبه بسبب انطلاقته المتعثرة للموسم المنصرم. أخفق في الحلول في المركزين الأول والثاني وبالتالي التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، كما لم يحرز أي لقب في مختلف المسابقات مع «العالمي». حل ثالثا بفارق 13 نقطة عن الاتحاد بطل الدوري وخمس عن غريمه الهلال الوصيف، في موسم توج نجمه المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدافا للدوري (25). وكان بيولي ثالث مدرب إيطالي يشرف على النصر بعد والتر زينجا (2010-2011) وقطب الدفاع المتوّج بمونديال 2006 فابيو كانافارو في موسم 2015-2016.

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