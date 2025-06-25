القاهرة (د ب أ) - أعلن النادي المصري البورسعيدي، تعاقده مع التونسي نبيل الكوكي لتدريب الفريق، وقال المصري البورسعيدي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: «الكوكي جاهز للتحدي. مرحباً بالكابتن نبيل الكوكي قائداً للنسور الخضر»، وكان المصري البورسعيدي قد أعلن إقالة التونسي أنيس بوجلبان قبل نهاية الموسم المنقضي ليكمل ميمي عبدالرازق المهمة بشكل مؤقت، وأنهى المصري الموسم الماضي من بطولة الدوري باحتلال المركز الرابع، ليضمن المشاركة في نسخة الموسم المقبل من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).

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