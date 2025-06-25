الرياض - كتبت رنا صلاح - في وقت تعيش فيه جماهير القلعة البيضاء فرحة التتويج بكأس مصر 2025، تستعد إدارة نادي الزمالك لخوض معركة أخرى لا تقل أهمية، وهي ملف تجديد عقود اللاعبين الأساسيين، وعلى رأسهم المدافع الشاب حسام عبد المجيد.

مش هتصدق كام فوق الخيال .. حسام عبد المجيد يطلب مقابل مادي ضخم لتمديد عقده

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن حسام عبد المجيد، أحد ركائز الخط الدفاعي، طالب بالحصول على مقابل مادي ضخم يصل إلى 40 مليون جنيه لتجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وتسعى الإدارة إلى تقريب وجهات النظر وتقليص الفجوة المالية بين مطالب اللاعب وقدرة النادي، خاصة أن عبد المجيد يُعد من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفريق في تشكيلته الحالية.

الزمالك يُتوج بكأس مصر بعد ملحمة كروية مثيرة

في إنجاز يضاف إلى تاريخ النادي العريق، تُوّج الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح (8-7) في مباراة ماراثونية أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

سجل بيراميدز أولًا عبر أحمد عاطف قطة.

عادل ناصر منسي النتيجة لصالح الزمالك.

في ركلات الترجيح، تألق الحارس وتأرجحت النتيجة حتى ابتسمت في النهاية للفارس الأبيض.

تصريحات نارية بعد التتويج.. “جماهير الزمالك الأعظم”

أعرب المدير الفني أيمن الرمادي عن فخره بقيادة الفريق نحو اللقب، مؤكدًا أن “جماهير الزمالك هي الأعظم على وجه الأرض”، وأضاف:

“كانت هناك رهبة في الشوط الأول، لكن إيمان اللاعبين بأنفسهم صنع الفارق”.

فيما أهدى ناصر منسي اللقب للجماهير الوفية، قائلاً:

“لم يكن من الممكن أن نغادر الملعب دون أن نفرحهم… كنت واثقًا أنني سأسجل، والحمد لله فعلتها”.

ما القادم للزمالك؟

الإدارة تعمل على حسم ملف التجديدات مبكرًا.

هناك اهتمام بعدة صفقات لدعم الفريق قبل الموسم الجديد.

الهدف القادم: الاستعداد لدوري أبطال إفريقيا والمنافسة على الدوري المحلي بقوة.

وسط هذه الأجواء المليئة بالحماس، يترقّب عشاق القلعة البيضاء خطوات النادي في سوق الانتقالات، آملين في موسم استثنائي يُعيد الزمالك إلى القمة محليًا وقاريًا.