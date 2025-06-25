الرياض - كتبت رنا صلاح - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وفلومينينسي البرازيلي مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والحاسمة من دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

Sundowns vs Fluminense.. تعرف على القنوات الناقلة لمباراة صن داونز ضد فلومينينسي اليوم في كأس العالم للأندية

تنطلق أحداث المباراة المنتظرة في تمام:

العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

وتقام المواجهة على أرضية ملعب هارد روك، الذي يحتضن العديد من مباريات البطولة هذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة صن داونز وفلومينينسي

حتى الآن، لم تعلن أي قناة مفتوحة عن إذاعة اللقاء عبر القمر الصناعي نايل سات، في حين أن حقوق البث الحصري للبطولة ما زالت مملوكة لمنصة DAZN الرقمية، التي توفر تغطية مباشرة وحصرية بجودة HD.

وينصح للمشاهدين الذين يرغبون في متابعة اللقاء بالاشتراك في المنصة قبل انطلاق المباراة.

موقف الفريقين قبل المواجهة

يدخل الفريقان اللقاء بأهداف واضحة، حيث يسعى صن داونز لتحقيق الفوز وضمان التأهل للدور المقبل، بينما يأمل فلومينينسي في حصد النقاط الثلاث للحفاظ على حظوظه في المنافسة، خاصة مع الضغط الذي يشكله بوروسيا دورتموند على صدارة المجموعة.

التشكيل المتوقع

من المنتظر أن يدفع مدرب صن داونز بأفضل العناصر المتاحة، مع الاعتماد على القوة الهجومية بقيادة بيتر شالوليلي، بينما يعول فلومينينسي على خبرة مارسيلو ونجوم الوسط من أجل السيطرة على مجريات اللعب.

أجواء حماسية متوقعة

يتوقع المحللون أن تكون المباراة قوية وسريعة الإيقاع، في ظل الرغبة المشتركة بين الفريقين لتحقيق الانتصار وخطف بطاقة التأهل، وسط متابعة جماهيرية كبيرة سواء من داخل الملعب أو عبر الشاشات.