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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن بعض المقربين من مجلس الزمالك عقدوا جلسة مع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي في الأيام الماضية.

كريم رمزي: مقربين من الزمالك عقدوا جلسة مع عبد القادر.. وأسامة فيصل رغبته اللعب للأهلي

وقال رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: مقربين من الزمالك عقدوا جلسة مع احمد عبد القادر واللاعب سيحاول ان يفسخ عقده مع الاهلي بالتراضي في الفترة المقبلة.

وأضاف: الاهلي ينوي اعارة أو بيع احمد عبد القادر للخليج ولكن يفسخ التعاقد، احمد عبد القادر لديه رغبة في الرحيل وكذلك نفس رغبة النادي ولكن الاهلي ينوي بيعه نهائيا في الخليج

وتابع: الاهلي سيعدل عقد اليو ديانج ماليا في الفترة المقبلة، أما اسامة فيصل بلغ مسؤولي البنك الأهلي رغبته في الانتقال إلى الاهلي في الفترة المقبلة.

وواصل: البنك الاهلي عايز اللاعب يكمل أو بيعه خارجيا، والبنك بدئ في مرونة في بيع اسامة فيصل في الفترة المقبلة للاستفادة منه ماليا لتجنب حدوث اي مشاكل مع اللاعب في الموسم المقبل، ولكن اللاعب تلقى مفاوضات من الأهلي والزمالك وبيراميدز ولكن رغبته الأهلي

