نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير: حمزة علاء ليس قريبًا من الزمالك.. ويقترب من تجربة احترافية خارج مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي على “أون سبورت إف إم”، حقيقة ما تردد مؤخرًا حول اقتراب الحارس حمزة علاء من الانضمام إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

شوبير: حمزة علاء ليس قريبًا من الزمالك.. ويقترب من تجربة احترافية خارج مصر

وقال شوبير: “كان في بعض الأحاديث امبارح بتتكلم عن اقتراب حمزة علاء من الزمالك، وناس شافت إن في تلميح منه على السوشيال ميديا لده، كأنه بيقول: أهلا بيك يا زمالكاوي.. بس الأهلاوية كانوا بيسألوا: ليه كده؟”

لكن شوبير أوضح أن اللاعب لا يتجه نحو الزمالك، مشيرًا إلى أن وجهته المقبلة ستكون خارج مصر، حيث يمتلك عرضًا من نادٍ برتغالي وآخر من القسم الثاني الفرنسي.

وأضاف شوبير: “من خلال متابعتي أعتقد أن حمزة مش قريب من الزمالك، اللاعب استقر بنسبة كبيرة على خوض تجربة احترافية، وده أمر يحسب له في السن ده.”

ويُعد حمزة علاء أحد حراس المرمى الصاعدين في الكرة المصرية، وسبق له التدرج في صفوف منتخب الشباب، كما انضم لقائمة الأهلي الأول أكثر من مرة، قبل أن يبحث الآن عن فرصة للعب بشكل أساسي في محطة جديدة بمسيرته.