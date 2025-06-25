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أحمد جودة - القاهرة - وزير الرياضة يهنئ نادي سوديك بعد التتويج التاريخي ببطولة “الهابا الوابا” الدولية

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فريق كرة الماء بنادي سوديك بعد تتويجه بلقبي بطولة “الهابا الوابا” الدولية لمواليد 2014 و2016، والتي أقيمت بإيطاليا بمشاركة أكثر من 60 فريقًا من مختلف دول العالم.

وأكد وزير الرياضة أن الفوز المزدوج يُعد إنجازًا غير مسبوق في تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 2008، ويعكس مدى تميز الفرق المصرية على الساحة الدولية.



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