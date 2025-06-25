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أحمد جودة - القاهرة - غادر القاهرة صباح اليوم منتخبا الشباب والشابات تحت 21 عامًا للكرة الطائرة الشاطئية، متوجهين إلى المملكة المغربية، للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية للشباب والشابات، التي تقام خلال الفترة من 25 وحتى 30 يونيو الجاري، والمؤهلة إلى بطولة العالم.

منتخبا الشباب والشابات للطائرة الشاطئية يتوجهان إلى المغرب للمشاركة في البطولة الأفريقية

وتضم بعثة منتخب الشابات كلًا من:

المدرب محمد جمال، واللاعبات مريم ناصر، مروة ممدوح، روان خالد، ومريم ممدوح.

بينما يمثل منتخب الشباب اللاعبون: عبد الرحمن محمد، عبد الله يحيى، محمد أمين، ومروان وليد، تحت قيادة المدير الفني أحمد متولي.

وحرص المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، على الاجتماع بمنتخبي الشباب والشابات قبل السفر، وذلك لتحفيزهم على تقديم أداء قوي خلال البطولة الأفريقية في المغرب.

وطالب رئيس الاتحاد الجميع ببذل أقصى جهد، وتمثيل مصر بصورة مشرفة في هذا المحفل القاري، والعمل على المنافسة على اللقب، وتحقيق الهدف من المشاركة، وهو التتويج بالبطولة والتأهل إلى بطولة العالم، والحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية.