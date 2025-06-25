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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي، رسميًا، عن التعاقد مع المدير الفني الإسباني خافيير باسكوال لقيادة المنتخب الوطني الأول، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من نجوم اللعبة ووسائل الإعلام.

اتحاد اليد يقدّم الإسباني خافيير باسكوال مديرًا فنيًا لمنتخب مصر: “طموحاتي بلا حدود”

ويُعد باسكوال أحد أبرز الأسماء التدريبية في عالم كرة اليد، ويتمتع بسيرة ذاتية حافلة، حيث قاد نادي برشلونة الإسباني لمدة 12 عامًا، وحقق خلالها سلسلة من الإنجازات، من بينها:

الدوري الإسباني: 11 مرة

كأس ملك إسبانيا: 10 مرات

دوري أبطال أوروبا: 3 مرات

كأس العالم للأندية: 5 مرات

كما تولى مؤخرًا تدريب فيزبريم المجري ونجح في تحقيق نتائج مميزة، بفضل خبراته الفنية العالية ونهجه التكتيكي المتطور.

وخلال كلمته في المؤتمر، أعرب باسكوال عن سعادته بالتجربة الجديدة قائلًا: “سعيد بقيادة منتخب مصر، أحد أقوى المنتخبات في العالم، وأرى أن أمامنا طموحات كبيرة نسعى لتحقيقها سويًا.”

وأضاف: “وجدت تعاونًا كبيرًا من مجلس إدارة الاتحاد، وكان أكثر ما جذبني هو الحماس والطموح المشترك الذي لمسته خلال تواصلي مع رئيس الاتحاد، الكابتن خالد فتحي.”

وأكد المدرب الإسباني أن المنتخب المصري يضم مجموعة من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنه يتطلع لتحقيق إنجازات ملموسة، وترك بصمة حقيقية في مشواره مع “الفراعنة”.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة اليد نحو بناء مشروع فني طموح يستهدف المنافسة بقوة على البطولات القارية والعالمية، وتعزيز مكانة مصر كقوة كبرى في اللعبة.