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أحمد جودة - القاهرة - في إطار خطته الشاملة لاكتشاف المواهب الكروية في مختلف محافظات الدلتا، يواصل نادي غزل المحلة جولاته الميدانية بحثًا عن العناصر الواعدة، حيث يُنظّم يوم الاثنين المقبل 30 يونيو 2025 اختبارات فنية للناشئين في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

غزل المحلة يُجري اختبارات للناشئين في السنبلاوين ضمن خطة اكتشاف المواهب بالدقهلية

وتُقام الاختبارات على ملعب المقاطعة، وتشمل الفئات العمرية من مواليد 2005 وحتى 2019، بمشاركة نخبة من مدربي قطاع الناشئين بالنادي، الذين سيتولون تقييم اللاعبين واختيار العناصر المتميزة تمهيدًا لضمهم إلى صفوف فرق الناشئين.

وتأتي هذه الفعالية بالتعاون مع الكابتن طارق محمد حامد الفرجاني، في إطار حرص النادي على بناء شراكات مجتمعية فعّالة تهدف إلى دعم قاعدة الناشئين وتوفير فرص حقيقية للمواهب الشابة في مختلف المناطق.

ويُعد هذا الحدث جزءًا من سلسلة اختبارات ينظمها نادي غزل المحلة في عدة محافظات، في إطار مشروعه الاستراتيجي لبناء جيل جديد من اللاعبين المؤهلين فنيًا وبدنيًا، وتعزيز مكانة النادي كواحد من أهم القلاع الكروية في مصر.