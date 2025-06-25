نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يقرر تشكيل لجنة لتطوير منشآته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي في اجتماعه الذي عُقد ظهر اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لتطوير منشآته بفروعه المختلفة.

وتضم اللجنة كل من عماد البرشة وأبو العزايم سلامة ومحمد الفقي أعضاء مجلس إدارة النادي ومحسن شتا مستشار مجلس إدارة النادي واللواء ايهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي ومن الخبرات الخارجية ضمت اللجنة عبد الفتاح حافظ مدير عام الشباب والرياضة السابق ببورسعيد وإيهاب سليمان وحسام عمر وعلي جبر وإسلام فلية.

هذا ومن المقرر أن تبدأ اللجنة خلال الأيام القليلة القادمة اجتماعاتها وذلك لوضع التصورات الخاصة بتطوير منشآت النادي بعد إعداد التقارير المتكاملة عن تلك المنشآت.