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أحمد جودة - القاهرة - تحدث مدرب تشيلسي بعد فوزه بمواجهة الترجي التونسي في الجولة الثالثة من منافسات كأس العالم للأندية، ضمن فعاليات المجموعة الرابعة التي تضم معهم كل من فلامنجو ولوس انجلوس الامريكي.

سننتصر على بنفيكا.. مدرب تشيلسي يتحدي كل الفرق في كأس العالم للأندية

انتصر فريق تشيلسي على الترجي التونسي بنتيجة ثلاثة اهداف دون رد، وسيطر بطل دوري المؤتمرات على اغلب مجربات المباراة، وجاءت الاهداف في نهاية الشوط الأول والثاني.

تصريحات نارية من مدرب تشيلسي

‏قال إنزو ماريسكا: نحن نعلم أن بنفيكا نادٍ كبير، يملك مدرب كبير ولاعبون مميزون. ستكون المواجهة صعبة، لكننا تأهلنا من دور الـ32 إلى دور الـ16. وهدفنا التالي هو التأهل إلى ربع النهائي.

يلتقي تشيلسي مع بنفيكا يوم 28 يونيو المقبل ضمن منافسات ثمن النهائي بكأس العالم للأندية، وفي حالة الانتصار سيواجه الفائز من بالميراس وبوتفاجو في كلاسيكو برازيلي