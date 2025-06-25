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أحمد جودة - القاهرة -

اتخذت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرارها النهائي بشأن النجم المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدما شهدت الفترة الأخيرة تألقه مع المارد الأحمر.

رحيل أليو ديانج.. ما هو قرار الأهلي بعد تألقه في المونديال؟

وشارك أليو ديانج في مباراة الأهلي ضد بورتو البرتغالي في ختام دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، حيث تألق بشكل كبير مع المارد الأحمر، رغم التعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل منهم.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير أن لاعب وسط النادي الأهلي، المالي أليو ديانج، مستمر في صفوف الفريق، نافيًا كل الشائعات التي ترددت حول رحيله، ومشددًا على أن الإدارة حسمت موقفها بالتمسك باللاعب في الموسم المقبل.

ثم أوضح: "الخبر المؤكد هو أن ديانج باقٍ في الأهلي، وأن النادي متمسك باللاعب"، وقدم ديانج واحدة من أفضل مبارياته مؤخرًا أمام بورتو البرتغالي.

