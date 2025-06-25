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أحمد جودة - القاهرة - شهد مطار “فرانسيسكو سا كارنيرو” بمدينة بورتو البرتغالية، حادثة شغب واعتداء على بعثة نادي بورتو عقب عودتهم من المشاركة في كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة.

احتجاجات عنيفة في مطار بورتو بعد عودة الفريق من كأس العالم للأندية

وصلت بعثة الفريق إلى المطار وسط تجمع لأكثر من 50 مشجعًا غاضبًا، الذين حاولوا مهاجمة حافلة الفريق فور وصولها. تصدى رجال الشرطة للموقف بحماية الفريق، وسط هتافات غاضبة تطالب برحيل رئيس النادي أندريه فيلاس بواس، والمدرب مارتن أنسيلمي، بالإضافة إلى لاعبي الفريق، بسبب الأداء المخيب الذي قدمه الفريق في البطولة.

وفي محاولة للسيطرة على الفوضى، استخدمت قوات الأمن الرصاص المطاطي لتفريق المحتجين ومنع تفاقم الوضع.

وأفادت صحيفة “ريكود” البرتغالية أن هذه الأحداث تعكس حالة من الاستياء العميق لدى جماهير بورتو، التي أبدت غضبها العلني تجاه نتائج الفريق وإدارة النادي.

يذكر أن بورتو خرج من البطولة بخيبة أمل كبيرة، مما زاد من حدة الاحتجاجات الجماهيرية فور عودتهم إلى البرتغال.



