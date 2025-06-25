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أحمد جودة - القاهرة -

يحصل غاريث ساوثغيت، المدير الفني السابق للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، على لقب فارس "سير" رسميًا حيث سيتم الإعلان عن ذلك اليوم الأربعاء في قلعة ويندسور.

جاريث ساوثجيت يحصل على لقب "فارس"

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن ساوثغيت (54 عامًا)، الذي قاد المنتخب الإنجليزي لنهائي أمم أوروبا في 2020 و2024، والدور قبل النهائي بكأس العالم 2018، سيتم تكريمه تقديرًا لخدماته في كرة القدم ضمن قائمة الشرف للعام الجديد.

وسيصبح ساوثغيت رابع مدرب للمنتخب الإنجليزي يتم تكريمه، بعد والتر وينتربوتوم، وألف رامسي، وبوبي روبسون.

واستقال ساوثغيت من منصبه بعدما تولى تدريب المنتخب الإنجليزي لثماني سنوات، عقب خسارة المنتخب الإنجليزي 1-2 أمام إسبانيا في يوليو/تموز الماضي، وتولى توماس توخيل تدريب المنتخب الإنجليزي خلفًا له.

ولعب ساوثغيت 57 مباراة دولية للمنتخب الإنجليزي عندما كان لاعبا في الفترة من 1995 إلى 2004، وشارك في ثلاث بطولات كبرى، من بينها كأس العالم 1998.

كما قدم مسيرة مميزة استمرت لـ16 عامًا على مستوى الأندية، حيث لعب بشكل أساسي في مركز المدافع مع أندية كريستال بالاس، أستون فيلا، وميدلسبره، وشارك في أكثر من 600 مباراة.

ومن المقرر أيضًا أن يحصل جيرالد ديفيز جناح فريق " بريتش أند أيرش ليونز" على لقب سير خلال مراسم التقليد، تقديرًا لخدماته في رياضة الرجبي وفي الأعمال التطوعية والخيرية في ويلز.