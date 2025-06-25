رسميًا.. النصر يعلن رحيل مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي النصر السعودي بشكل رسمي، اليوم، عن رحيل المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي عن منصبه، وذلك بعد فترة قصيرة من توليه قيادة الفريق.

رسميًا.. النصر السعودي يعلن رحيل مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي

وجاء الإعلان عبر الحسابات الرسمية للنادي، دون الكشف أسباب الرحيل أو تفاصيل الاتفاق، مكتفيًا بتوجيه الشكر للمدرب الإيطالي على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنيًا له التوفيق في مسيرته المقبلة.

وكان بيولي قد تولى تدريب النصر في فترة ما بعد نهاية الموسم، في إطار التحضيرات للموسم الجديد، لكن يبدو أن هناك تغييرات سريعة طرأت على الخطة الفنية داخل النادي.

ومن المنتظر أن يعلن النصر عن هوية المدرب الجديد خلال الأيام المقبلة، في ظل التحضيرات لانطلاقة موسم 2025-2026 والمنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية.