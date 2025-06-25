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أحمد جودة - القاهرة -

ألمح المدير الرياضي الجديد لميلان الإيطالي، الألباني إيغلي تاريه، إلى حسم صفقة انضمام النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش إلى الفريق اللومباردي بعد مونديال الأندية لكرة القدم الذي يشارك فيه ابن الـ39 عامًا مع فريقه الحالي ريال مدريد الإسباني.

بعد مونديال الأندية.. مودريتش إلى ميلان

ويصل مشوار مودريتش مع ريال إلى نهايته بعد مونديال الأندية وفق ما أعلن في مايو (أيار)، ليغادر النادي الذي وصل إليه عام 2012 في طريقه لإحراز جميع الألقاب الممكنة، أبرزها الدوري المحلي أربع مرات ودوري أبطال أوروبا ست مرات في إنجاز قياسي يتقاسمه مع زميله الحالي داني كارفاخال وزميليه السابقين الألماني توني كروس وناتشو وأسطورة النادي الملكي في الخمسينات والستينات باكو خينتو.

وفي مقابلة مع موقع "ميلان نيوز" المتخصص بأخبار الفريق اللومباردي، أجاب تاريه على سؤال بخصوص الكرواتي، قائلًا "لوكا مودريتش؟ لقد تحدثت معه شخصيًا ورأيت به لاعبًا يتمتع برغبة كبيرة من أجل المنافسة. وصوله هام جدا لمجموعة بحاجة إلى لاعب مثله".

وأكد تاريه الذي عين في منصب المدير الرياضي في مايو (أيار) بعد أشهر من البحث والمفاوضات على أمل انتشال ميلان من كبوته بعد موسم مخيب تماما على الصعيدين المحلي والقاري، أن مودريتش متحمس جدا لمواصلة اللعب على أعلى مستوى، وأن القدرة التنافسية للفريق كانت معياره الأساسي لاختيار وجهته التالية.

وكشف "كان أول سؤال طرحه عليّ لوكا: "هل سنكون فريقًا قادرًا على الفوز بالدوري؟". لقد فاز بستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ويريد أن يكون نجما منذ البداية"، مضيفا "هذا أمر مهم نظرًا لما سيحمله معه من ذهنية وقيادة واحترافية".

وأعرب ابن الـ51 عامًا الذي مر كلاعب بالدوريين الألماني والإيطالي وأمضى خمسة أعوام في منصب المدير الرياضي لنادي العاصمة الإيطالية لاتسيو قبل أن يتركه في يونيو (حزيران) 2023، عن حماسه لانضمام النجم الكرواتي، قائلًا "كونه مشجعًا لميلان يزيد من حماس هذه القصة، وسيكون من الرائع لو استطاع أن يصبح نجما في موسم واحد فقط"، ملمحًا بذلك إلى أن عقد لاعب توتنهام الإنكليزي السابق سيكون لموسم واحد.

وتزامنًا مع القدوم المحتمل لمودريتش، يبدو ميلان الذي أنهى الدوري الإيطالي الموسم الماضي ثامنا وسيغيب بالتالي عن الساحة القارية، في طريقه لخسارة جهود ظهيره الفرنسي الدولي تيو هرنانديز في ظل الحديث عن موافقة الأخير على الانضمام إلى الهلال السعودي في صفقة ستدر على النادي اللومباردي 30 مليون يورو حسب وسائل الإعلام الإيطالية والفرنسية، بينها صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" وصحيفة "ليكيب".