كومباني يدافع عن سياسة التدوير

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أحمد جودة - القاهرة -

دافع فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، عن سياسة التدوير التي انتهجها في المباراة التي خسرها بهدف نظيف أمام بنفيكا، مؤكدًا أن هوية المنافس في الأدوار الإقصائية من كأس العالم للأندية لا تحدث فرقًا بالنسبة له.

مدرب بايرن ميونخ يدافع عن سياسة التدوير

وقال كومباني إنه "اضطر لإشراك سبعة لاعبين جدد في ظل الحر الشديد في مدينة شارلوت، وذلك من أجل الحفاظ على لياقة الجميع وصحتهم".

وشارك هاري كين وجوشوا كيميتش ومايكل أوليز في الشوط الثاني، ولكن، ورغم أن كونراد لايمر أصاب القائم، وليروي ساني أهدر عدة فرص محققة، فإن بنفيكا تمكن من الحفاظ على تقدمه بهدف أندرياس شيلدروب في الدقيقة 13 وخرج فائزا بالمباراة.

وكنتيجة لهذا، تصدر بنفيكا المجموعة الثالثة، وسيلتقي في الدور الثالث مع تشيلسي، في مواجهة يعتبرها البعض جزءًا من النصف الأسهل في قرعة الأدوار الإقصائية.

وسيلتقي بايرن، صاحب المركز الثاني، مع فريق فلامينغو البرازيلي، وإذا عبر هذا الدور قد يواجه باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال.

وأكد كومباني: "لا يوجد مباريات سهلة في الأدوار الإقصائية"، وأضاف المهاجم المخضرم توماس مولر: "بالطبع هي جيدون. ولكننا تغلبنا عليهم أيضًا".

وأضاف مولر: "ما حدث هنا لا أهمية له. أعلم أن مباريات الأدوار الإقصائية دائما ما تكون بمثابة لعب بالنار، لكنني مقتنع بأننا سنبقى هنا لفترة أطول".

وأردف: "نسير على الطريق الصحيح من حيث عقليتنا ورغبتنا في الفوز هنا".

ووصف كومباني عملية التدوير بأنها "منطقية للغاية" بعدما ضمن بايرن التأهل لدور الـ16 قبل المباراة، ولأنه أراد تفادي إرهاق اللاعبين لأنهم لعبوا 90 دقيقة في الأجواء الحارة.

وقال كومباني: "هدفي هو أن أجهز الفريق بأفضل شكل ممكن للمباراة القادمة، والنتيجة الإيجابية ستكون الدليل على صحة قرار".

وقال المدير الفني إن لاعبيه أصيبوا "بشد عضلي" و"عانوا"، لكنه أشار أيضًا إلى أن التشكيلة الأساسية الجديدة، والتي ضمت لاعب الوسط توم بيشوف في أول ظهور له، قدمت أداءً متواضعًا للغاية في الشوط الأول. ولم يبدأ التحسن إلا بعد التبديلات التي حدثت بين الشوطين.

ولكن كيميتش، لاعب الوسط، دافع عن كومباني، وقال: "الأمر كان أيضًا يتعلق برغبة المدرب في إشراك جميع اللاعبين معه. لا يكفي أن يكون لديك تشكيلة أساسية قوية فقط، بل تحتاج أيضا إلى لاعبين خلفهم يعملون بجد. هؤلاء أيضا يحتاجون إلى نسق وإيقاع في اللعب".

وقال مانويل نوير، حارس المرمى: "بالتأكيد، علينا أن نحلل أداء الشوط الأول بشكل نقدي"، لكنه أضاف: "ما قدمناه في الشوط الثاني، هذا هو بايرن ميونخ الحقيقي".

وأضاف: "بالنظر إلى الشوط الثاني، نشعر بإيجابية في التقدم للأمام. إذا تمكنا من صنع مثل هذه النوعية من الفرص لمدة 90 دقيقة في المباراة المقبلة، سأكون واثقا من أننا سنخرج فائزين".

واتفق معه كومباني، وقال: "لن نحمل أي سلبيات معنا إلى المباراة القادمة. نحن نعلم أننا قادرون على صناعة الفرص للتسجيل. كنا الطرف المسيطر وصنعنا فرصًا أكثر، لكننا لم نفز. لا يمكن أن نسمح بتكرار ذلك في الأدوار المقبلة، لكننا مع ذلك ندخل المباراة القادمة بزخم كبير".

وأردف: "المرحلة الأولى من البطولة انتهت، وتبدأ المرحلة الثانية. وهذه قصة جديدة. سنبذل كل ما في وسعنا في المباراة المقبلة أمام فلامينغو".