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أحمد جودة - القاهرة - كشف اللاعب محمد شريف، مهاجم الأهلي السابق، أنه بصدد التفاوض مع ثلاثة أندية مصرية بشأن خطوته المقبلة في مسيرته، من بينها الزمالك وبيراميدز، مؤكدًا أن باب المفاوضات لا يزال مفتوحًا، ولم يتم توقيع أي عقود رسمية حتى الآن.

محمد شريف: أتفاوض مع 3 أندية من بينها الزمالك وبيراميدز

وقال شريف في تصريحات إعلامية: “أنا فاتح المفاوضات مع 3 أندية داخل مصر، من ضمنهم الزمالك وبيراميدز، لكن لم أحسم وجهتي حتى اللحظة.”

من جانبه، أكد الإعلامي مهيب عبد الهادي أن محمد شريف أنهى بالفعل كل الإجراءات المتعلقة بانضمامه إلى نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي قد يكون مسألة وقت.

وعند سؤاله عن تصريح مهيب، رد محمد شريف بابتسامة قائلًا: “انت أدرى.”

هذا الغموض يزيد من سخونة سوق الانتقالات الصيفي، خاصة مع اهتمام أكثر من نادٍ بالتعاقد مع اللاعب الذي يملك خبرة كبيرة في الدوري المصري والبطولات القارية.