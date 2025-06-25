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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أحمد شوبير أن نادي الأهلي المصري يستعد للاستغناء عن ثلاثة من لاعبيه عقب نهاية مشاركته في كأس العالم للأندية 2025، وذلك ضمن خطة تجديد صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ثلاثي الأهلي يغادر الفريق بعد مونديال الأندية.. وشوبير يكشف التفاصيل

وأوضح شوبير أن يحيى عطية الله بات قريبًا جدًا من مغادرة القلعة الحمراء، في ظل عدم الاقتناع الكامل من الجهاز الفني بمردوده خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مشواره مع الأهلي يقترب من نهايته.

كما أشار إلى أن الثنائي كريم نيدفيد وعمر الساعي سيرحلان أيضًا عن صفوف الفريق، سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة، خاصة بعد تقلص فرص مشاركتهما مع الفريق الأول في الموسم المقبل.

ويُنتظر أن تُحسم هذه الملفات بشكل رسمي بعد نهاية مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، والتي ستكون المحطة الأخيرة لبعض العناصر في مشوارها مع النادي.