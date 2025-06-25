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أحمد جودة - القاهرة -



استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على انضمام سعيد محمد "مورو" إلى الجهاز الإداري لفريق الكرة الطائرة بالقلعة البيضاء، الذي يترأسه أحمد شعلان، في خطوة تهدف إلى دعم الفريق بعناصر شابة وطموحة.

"مورو" يقترب من الانضمام للجهاز الإداري لطائرة الزمالك

ويأتي قرار مجلس الإدارة في إطار سياسة تشجيع الكوادر الجديدة وضخ دماء جديدة في المنظومة الفنية والإدارية بالنادي، بما يتماشى مع خطة التطوير التي يشهدها قطاع الألعاب الجماعية داخل الزمالك خلال الفترة الحالية.

والجدير بالذكر، أن نادي الزمالك وجه الشكر إلى عمرو أحمد الزمر لاعب الفريق، بعد إنهاء التعاقد معه بالتراضي، والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع الفريق، متمنيًا له التوفيق في خطوته المقبلة.

