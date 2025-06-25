نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي وسواريز وراموس ضمن قائمة أكبر الهدافين في تاريخ كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لطالما كانت بطولة كأس العالم للأندية منصة لإبراز المواهب الشابة، لكنها في الوقت نفسه شهدت تألق عدد من النجوم المخضرمين الذين تحدوا عامل السن وواصلوا صناعة الفارق في مراحل متقدمة من مسيرتهم.

أكبر 5 لاعبين سجلوا أهدافًا في تاريخ كأس العالم للأندية

وفيما يلي قائمة أكبر 5 لاعبين سنًا سجلوا أهدافًا في تاريخ البطولة:

1- سيرجيو راموس – مونتيري (المكسيك)

سجل هدفًا أمام إنتر ميلان الإيطالي في نسخة 2025

العمر: 39 عامًا وشهران و19 يومًا

أكبر هداف في تاريخ كأس العالم للأندية

2- لويس سواريز – إنتر ميامي (الولايات المتحدة)

سجل في شباك بالميراس البرازيلي – نسخة 2025

العمر: 38 عامًا و5 أشهر

3- ليونيل ميسي – إنتر ميامي (الولايات المتحدة)

أحرز هدفًا أمام بورتو البرتغالي – نسخة 2025

العمر: 37 عامًا و11 شهرًا و26 يومًا

4- أنخل دي ماريا – بنفيكا (البرتغال)

سجل هدفًا أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي

العمر: 37 عامًا و4 أشهر و6 أيام

5- خافيير زانيتي – إنتر ميلان (إيطاليا)

سجل في مرمى سيونغنام الكوري الجنوبي – نسخة 2010

العمر: 37 عامًا و4 أشهر و5 أيام

هذه القائمة تؤكد أن الخبرة ما زالت تلعب دورًا حاسمًا في البطولات الكبرى، حيث استطاع هؤلاء النجوم ترك بصمتهم في أهم المحافل رغم تقدمهم في العمر.



