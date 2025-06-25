الرياضة

صغار صنعوا التاريخ في كأس العالم للأندية

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صغار صنعوا التاريخ في كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت بطولة كأس العالم للأندية عبر نسخها المتعددة بروز عدد من اللاعبين الشباب الذين تمكنوا من التسجيل في سن مبكرة، وتركوا بصمة مميزة في تاريخ البطولة. 

أصغر 5 لاعبين سجلوا أهدافًا في تاريخ كأس العالم للأندية

وفيما يلي قائمة بأصغر 5 لاعبين سجلوا أهدافًا في المونديال:

1- ألكسندر باتو – إنترناسيونال (البرازيل)

أمام المصري – كأس العالم للأندية 2006

العمر: 17 عامًا و3 أشهر و11 يومًا

2- روبرتو دي لاروزا – باتشوكا (المكسيك) أمام الجزيرة الإماراتي – كأس العالم للأندية 2017

العمر: 17 عامًا و11 شهرًا و12 يومًا

3- هيون سونغ لي – جونبوك موتورز (كوريا الجنوبية) أمام أوكلاند سيتي – كأس العالم للأندية 2006

العمر: 18 عامًا ويوم واحد

4- رودريجو مورا – بورتو (البرتغال) أمام الأهلي – كأس العالم للأندية 2025

العمر: 18 عامًا وشهر واحد و19 يومًا


5- سيني مايولو – باريس سان جيرمان (فرنسا) أمام أتلتيكو مدريد – كأس العالم للأندية 2025

العمر: 19 عامًا و29 يومًا


 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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