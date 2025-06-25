نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صغار صنعوا التاريخ في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت بطولة كأس العالم للأندية عبر نسخها المتعددة بروز عدد من اللاعبين الشباب الذين تمكنوا من التسجيل في سن مبكرة، وتركوا بصمة مميزة في تاريخ البطولة.

أصغر 5 لاعبين سجلوا أهدافًا في تاريخ كأس العالم للأندية

وفيما يلي قائمة بأصغر 5 لاعبين سجلوا أهدافًا في المونديال:

1- ألكسندر باتو – إنترناسيونال (البرازيل)

أمام الأهلي المصري – كأس العالم للأندية 2006

العمر: 17 عامًا و3 أشهر و11 يومًا

2- روبرتو دي لاروزا – باتشوكا (المكسيك) أمام الجزيرة الإماراتي – كأس العالم للأندية 2017

العمر: 17 عامًا و11 شهرًا و12 يومًا

3- هيون سونغ لي – جونبوك موتورز (كوريا الجنوبية) أمام أوكلاند سيتي – كأس العالم للأندية 2006

العمر: 18 عامًا ويوم واحد

4- رودريجو مورا – بورتو (البرتغال) أمام الأهلي – كأس العالم للأندية 2025

العمر: 18 عامًا وشهر واحد و19 يومًا



5- سيني مايولو – باريس سان جيرمان (فرنسا) أمام أتلتيكو مدريد – كأس العالم للأندية 2025

العمر: 19 عامًا و29 يومًا



