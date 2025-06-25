نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستهدف محمد شكري لتدعيم الجبهة اليسرى.. ورحيل يحيى عطية الله يقترب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”، أن النادي الأهلي بدأ تحركاته لتدعيم مركز الظهير الأيسر خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل اقتراب رحيل المغربي يحيى عطية الله عن صفوف الفريق، بنسبة كبيرة.

الأهلي يستهدف محمد شكري لتدعيم الجبهة اليسرى.. ورحيل يحيى عطية الله يقترب

وأشار شوبير إلى أن هناك اهتمامًا بضم محمد شكري، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، حيث يراه الجهاز الفني خيارًا مناسبًا لتعويض الرحيل المحتمل لعطية الله، خاصة أن شكري أحد أبناء قطاع الناشئين بالأهلي وسبق له اللعب مع الفريق الأول.

وأضاف:“بعض الأخبار خرجت مؤخرًا عن مفاوضات مع محمد شكري، لكن في حال تعثر الصفقة، الأهلي قد يتجه للتعاقد مع ظهير أيسر أجنبي.”

وأكد شوبير أن المدير الفني الجديد ريكاردو ريبيرو سيحسم خلال الفترة المقبلة العديد من الملفات الفنية، أبرزها تحديد موقف اللاعبين الأجانب، بالإضافة إلى تقييم العناصر الشابة الموجودة في صفوف الفريق.