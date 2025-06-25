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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية صباح اليوم، أن نادي الأهلي المصري بصدد إقامة معسكر إعداد خارجي في إسبانيا بنسبة كبيرة تصل إلى 99%، استعدادًا للموسم الجديد.

أحمد شوبير: الأهلي سيقيم معسكرًا في إسبانيا بنسبة 99%

وقال شوبير: “الأهلي اسم كبير جدًا، وهناك العديد من الشركات التي تسعى للتعاون مع النادي وتنظيم معسكرات الإعداد الخاصة بالفريق، وقد تم الاستقرار بشكل شبه نهائي على إسبانيا كمقر للمعسكر.”

وأوضح أن إدارة النادي تدرس كافة العروض بعناية لضمان أفضل تجهيز ممكن للفريق، خاصة بعد موسم طويل شهد الكثير من التحديات المحلية والقارية.

ومن المنتظر أن يُعلن النادي بشكل رسمي عن تفاصيل المعسكر خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من كافة الترتيبات اللوجستية.