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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن هناك جلسة منتظرة بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وريبيرو المدير الفني للفريق خلال الساعات القادمة بعد العودة من رحلة أمريكا لحسم إحتياجات الفريق خلال الموسم المقبل وفق رؤية المدير الفني عقب المونديال.

شبانة: جسلة منتظرة بين الخطيب وريبيرو لحسم موجة التعاقدات الثانية بالأهلي

وقال شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن المدير الفني الإسباني يرغب تعديم مركزي الظهير الايسر والأيمن وضم مدافع جديد وتدعيم الوسط بلاعب آخر بخلاف مركز المهاجم.

وأضاف شبانة أن هناك قائمة طويلة من اللاعبين على لائحة النادي الأهلي منهم من قطع معهم شوطا كبيرا من التفاوض وتتبقى بعض الرتوش الأخيرة مثل محمد شكري ظهير ايسر سيراميكا وياسين مرعي مدافع فاركو..

واكمل شبانة أن الأهلي يرغب في ضم ثنائي البنك الأهلي أحمد ربيع لاعب الوسط وأسامة فيصل المهاجم والذي يأتي على راس أوليات تدعيم الهجوم ويأتي من بعده محمد شريف مهاجم الفريق السابق.

بينما في مركز الظهير الأيمن يتم المناضله حاليا بين الثنائي أحمد عيد لاعب المصري وخالد عوض لاعب طلائع الجيش

وأتم شبانة بأن إدارة الأهلي وعدت المدير الفني بتلبية كل إحتياجاته قبل نهاية فترة الاجازة التي تم منحها للاعبي الفريق