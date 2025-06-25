نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الأهلي يضع شرطًا لرحيل أفشة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن هناك اتجاه للموافقة على إعارة محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع " دوت الخليج "، أن النادي الأهلي سوف يدرس إمكانية إعارة أفشة بالموسم الجديد، في ظل رغبة اللاعب بخوض الاحتراف خاصةً بعد زيادة الأعداد في مركزه.

وأضاف: "هناك بعض العروض الشفوية التي حصلنا عليها، ولكن حتى الآن لم نحصل على أي عرض رسمي، وقد يصل عرضًا من أحد الأندية القطرية خلال الساعات القليلة المقبلة لمناقشته".

واختتم: "حال وصل العرض بقيمة مادية كبيرة قد يتم الموافقة على إعارة أفشة، خاصةً أن النادي أبرم تعاقدات مؤخرًا أبرزها التونسي محمد علي بن رمضان، والذي يلقى أهمية لدى الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني، في التشكيل الأساسي".

من ناحية أخرى، تصل بعثة فريق الكرة بالنادى الاهلى للقاهرة اليوم فى الاربعاء فى تمام الرابعة عصرًا قادمة من الولايات المتحدة الامريكية بعد رحلة طيران تستغرق 22 ساعة بعد انتهاء مشاركة المارد الاحمر فى كأس العالم للأندية.