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أحمد جودة - القاهرة -

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على رحيل عدد من لاعبي فريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية.

خاص.. الخطيب يقرر رحيل عدد من نجوم الفريق خلال الميركاتو الصيفي

حيث كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن مسؤولي المارد الأحمر استقروا على رحيل " محمد مجدي أفشة وحسين الشحات " من القوام الأساسي للفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة، وسام أبو علي مستمر مع النادي الأهلي حتى تلك اللحظة ولم يتم الاستقرار على رحيله من عدمه حتي الآن بشكل مؤكد.

واستكمل، رحيل جراديشار غير وارد في الوقت الحالي، خاصة في حال رحيل وسام أبو علي عن الفريق في الميركاتو الجاري.

وأضاف، عمر الساعي وكريم نيدفيد سيرحلون رفقة يحيى عطية الله الذي انتهت إعارته لم يسعى الأهلي لتجديدها خلال الفترة المقبلة.

وأتم، محمد هاني سيستمر مع الفريق، ولكن سيتم تدعيم الجبهة اليمني واليسرى بالميركاتو الجاري، موضحا أن موقف عمر كمال عبد الواحد غير واضح حتى الآن وننتظر قرار المدير الفني في بعض اللاعبين الأخرين.

