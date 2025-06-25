فيفا يتخذ إجراءات تأديبية ضد لاعب باتشوكا بسبب روديجر

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أحمد جودة - القاهرة - قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء، إنه بدأ إجراءات تأديبية ضد جوستافو كابرال لاعب باتشوكا بعد حادثة تتعلق بأنطونيو روديجر، لاعب ريال مدريد، خلال مباراة الفريقين يوم الأحد الماضي في كأس العالم للأندية لكرة القدم، أدت إلى تفعيل بروتوكول مكافحة التمييز.

وأبلغ «فيفا» «رويترز» «بعد تقييم تقارير المباراة، بدأت لجنة الانضباط التابعة لـ(فيفا) إجراءات ضد جوستافو كابرال لاعب باتشوكا فيما يتعلّق بالحادث الخاص به وبأنطونيو روديجر لاعب ريال مدريد خلال مباراة كأس العالم للأندية التي أقيمت في تشارلوت في 22 يونيو (حزيران)».

ووضع الحكم رامون أباتي ذراعيه أمام صدره، في إشارة إلى تفعيل بروتوكول مكافحة التمييز، بعد مرور 5 دقائق من الوقت بدل الضائع بعد اندلاع شجار قصير عقب تدخل على الدولي الألماني روديغر.

وردًّا على سؤال حول ما إذا كان روديجر تعرّض للعنصرية خلال المباراة، قال تشابي ألونسو، مدرب ريال في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «هذا ما قاله روديغر، ونحن نصدقه».

ولم يُحدد «فيفا» طبيعة الإجراء التأديبي.