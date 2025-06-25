نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير ميلان يكشف موعد انضمام مودريتش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألمح المدير الرياضي الجديد لميلان الإيطالي، الألباني إيغلي تاري، إلى حسم صفقة انضمام النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش إلى الفريق بعد كأس العالم للأندية الذي يشارك فيه مع فريقه الحالي ريال مدريد الإسباني.

ويصل مشوار مودريتش مع ريال إلى نهايته بعد مونديال الأندية وفق ما أعلن في مايو، ليغادر النادي الذي وصل إليه عام 2012 في طريقه لإحراز جميع الألقاب الممكنة، أبرزها الدوري المحلي أربع مرات ودوري أبطال أوروبا ست مرات في انجاز قياسي يتقاسمه مع زميله الحالي داني كارفاخال وزميليه السابقين الألماني توني كروس وناتشو وأسطورة النادي الملكي في الخمسينات والستينات باكو خينتو.

وفي مقابلة مع موقع "ميلان نيوز" المتخصص بأخبار الفريق اللومباردي، أجاب تاري على سؤال بخصوص الكرواتي، قائلا: لوكا مودريتش؟ لقد تحدثت معه شخصيًا ورأيت به لاعبًا يتمتع برغبة كبيرة من أجل المنافسة. وصوله هام جدا لمجموعة بحاجة إلى لاعب مثله.

وأكد تاري الذي عين في منصب المدير الرياضي في مايو بعد أشهر من البحث والمفاوضات على أمل انتشال ميلان من كبوته بعد موسم مخيب تماما على الصعيدين المحلي والقاري، أن مودريتش متحمس جدا لمواصلة اللعب على أعلى مستوى، وأن القدرة التنافسية للفريق كانت معياره الأساسي لاختيار وجهته التالية.

وكشف "كان أول سؤال طرحه عليّ لوكا: هل سنكون فريقًا قادرًا على الفوز بالدوري؟. لقد فاز بستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ويريد أن يكون نجما منذ البداية.

وأضاف: هذا أمر مهم نظرا لما سيحمله معه من ذهنية وقيادة واحترافية".