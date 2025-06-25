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أحمد جودة - القاهرة -



يستعد فريق مسار، بطل الدوري المصري لكرة القدم النسائية، في آخر نسحتين، لخوض معسكر تدريبي مغلق في المغرب، وذلك في الفترة من 31 يوليو إلى 7 أغسطس المقبل.

مسار يحدد معسكره بالمغرب استعدادًا لتصفيات شمال إفريقيا

يأتي هذا المعسكر في إطار التحضيرات المكثفة للفريق قبل المشاركة في بطولة شمال إفريقيا، التي تستضيفها تونس، والمؤهلة إلى النسخة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

يهدف فريق مسار من خلال هذا المعسكر الخارجي إلى رفع مستوى اللياقة البدنية للاعبات، وتطبيق الخطط الفنية والتكتيكية، بالإضافة إلى خوض مباريات ودية قوية تساعد الجهاز الفني على الوقوف على مدى جاهزية الفريق قبل خوض غمار التصفيات الإقليمية.

ويقود نادي مسار، تحت إشراف مالكه، سير محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور، حركة طموحة تهدف للارتقاء بكرة القدم النسائية في مصر والمنطقة، بعدما أصبح النادي رمزًا لهذا الطموح، مؤكدًا التزام سير منصور الدائم بدعم المواهب الشابة وتمكين الفتيات من خلال الرياضة، ليفتح لهن آفاقًا جديدة في عالم كرة القدم.

وضرب نادي مسار بطل الدوري المصري في آخر موسمين، موعدا ناريا مع النادي الأهلي، بصفته بطلًا لبطولة كأس مصر لكرة القدم النسائية، في بطولة كأس السوبر للسيدات عن الموسم الكروي 2024-2025.

في سياق متصل، ضمن نادي "مسار" لكرة القدم، بصفته بطل الدوري المصري للسيدات، للمشاركة في بطولة كأس العرب للأندية للسيدات، ليأتي هذا التأهل تتويجًا لقصة نجاح ملهمة سطرها النادي في وقت قياسي.

وستُحدد تفاصيل وموعد البطولة خلال الاجتماع الدوري الـ 78 للاتحاد العربي لكرة القدم، المقرر عقده في أغسطس المقبل، ضمن خطة تحديد روزنامة مسابقات الاتحاد المقترحة للفترة من 2025 إلى 2029، والتي تتضمن 26 بطولة.

