نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستقر على رحيل هذا الثنائي في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقرت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على رحيل ثنائي المارد الأحمر، بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تراجع مستواهما في الفترة الأخيرة.

وودع فريق الأهلي منافسات بطولة كأس العالم للأندية من دور المجموعات، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره بورتو البرتغالي، بأربعة أهداف لكل منهم في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

الأهلي يستقر على رحيل الساعي ونيدفيد

وأكد الاعلامي أحمد شوبير في تصريحات له منذ قليل: «عمر الساعي وكريم نيدفيد يرحلان عن الأهلي بشكل مؤكد خلاص، وخروجهما سيكون إما على سبيل الإعارة أو البيع».