نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يعلن رسميًا رحيل مدربه بيولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي النصر السعودي، يوم الأربعاء، إنهاء التعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب الفريق.

وكتب النصر عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": تعلن شركة نادي النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد ستيفانو بيولي. مثمنين له ولطاقمه كافة الجهود التي بذلوها مع النصر، ومتمنين لهم التوفيق.

وتولى بيولي تدريب النصر في سبتمبر 2024 خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو، وخاض 44 مباراة مع الفريق، فاز في 28 وتعادل في 7 بينما خسر 9 مباريات.

وأنهى النصر الموسم الماضي تحت قيادة بيولي في المركز الثالث بالدوري برصيد 70 نقطة، فيما ودع منافسات دوري أبطال آسيا من الدور نصف النهائي أمام كاواساكي الياباني، كما خسر 1-0 أمام التعاون في دور الستة عشر بكأس الملك.