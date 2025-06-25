الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن قائمة الراحلين عن صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أكد أن هناك الكثير من التغييرات المرتقبة في صفوف الفريق بعد انتهاء المشاركة في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

مفاجأة.. 6 لاعبين يغادرون النادي الأهلي.. تغييرات جذرية في الفريق بعد كأس العالم للأندية 2025

وكان الأهلي قد خرج من بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية من الدور الأول بعدما تذيل المجموعة الأولى بنقطتين جمعهم من التعادل أمام إنتر ميامي الأمريكي سلبيا دون أهداف، والتعادل بـ 4 أهداف أمام فريق بورتو البرتغالي والخسارة من بالميراس البرازيلي بهدفين دون مقابل.

وأوضح شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأربعاء، أن هناك تغييرات كبيرة في صفوف الأهلي، حيث سيرحل عن صفوف عدد من اللاعبين، بالإضافة إلى إجراء التعاقد مع عدد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق.

وقال شوبير في تصريحاته، إن حمدي فتحي سيعود إلى نادي الوكرة القطري بعد انتهاء فترة إعارته للأهلي، مشيرا إلى موقف المغربي يحيى عطية الله أصبح محسوما، ولن يستمر مع النادي الأهلي بعد انتهاء فترة الإعارة.

وأوضح شوبير أن الثنائي الشاب عمر الساعي وكريم نيدفيد سيرحلان عن الأهلي بشكل مؤكد، مشيرا إلى أن خروجهما سيكون إما على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، وفقا لما ستقرره الإدارة بالتنسيق مع المدرب الإسباني المدير الفني للفريق.

وفي مفاجأة أخرى، أشار شوبير إلى أن اللاعب حسين الشحات يمتلك عرضا خليجيا جادا، بينما أصبحت فرص بقاء محمد مجدي أفشة مع الفريق “صعبة” للغاية، مما يفتح الباب أمام احتمال رحيله هو الآخر عن صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة مع تألق محمد على بن رمضان، وأليو ديانج ومع عودة إمام عاشور من الإصابة.