الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد جماهير كرة القدم حول العالم لمتابعة واحدة من أقوى مواجهات دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025، حيث يلتقي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي مع نظيره فلومينينسي البرازيلي في مباراة حاسمة لتحديد مصير التأهل.

"معركة العبور".. موعد مباراة صن داونز ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

يدخل الفريقان اللقاء برصيد متقارب من النقاط، وكل منهما يطمح لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل من قلب المنافسة الساخنة في المجموعة، خاصة في ظل المتابعة الدقيقة من بوروسيا دورتموند الألماني الذي يترقب نتائج الجولة لحسم صدارة المجموعة.

متى تقام مباراة صن داونز وفلومينينسي؟

تُقام المباراة مساء اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 على ملعب هارد روك في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد انطلاق المباراة:

10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

7:00 مساءً بتوقيت غرينتش

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة المباراة حصريًا عبر منصة DAZN التي تمتلك حقوق بث كأس العالم للأندية 2025، وتقدم تغطية شاملة لجميع مباريات البطولة بجودة بث عالية.

التشكيل المتوقع لصن داونز

حراسة المرمى: ويليامز

الدفاع: موادو – كيكانا – كوبيدو – لونجا

الوسط: آليندي – زواني – موكوينا

الهجوم: ريبيرو – راينرز – ماثيوس

التشكيل المتوقع لفلومينينسي

حراسة المرمى: فابيو

الدفاع: تياجو سيلفا – فراتيس – ريني – تشافير

الوسط: هيركوليس – نونانتو – مارتينيلي

الهجوم: إيفيرالدو – آرياس – كانوبيو

صراع ثلاثي.. من يحسم التأهل؟

في الوقت الذي يواجه فيه دورتموند فريق أولسان هيونداي في مباراة أخرى بالمجموعة، يبقى الصراع مشتعلاً حتى اللحظات الأخيرة، مما يجعل مواجهة صن داونز وفلومينينسي بمثابة “معركة العبور” نحو الدور المقبل.