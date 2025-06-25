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أحمد جودة - القاهرة -

فجّر النجم الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة كبرى بشأن رحيله عن صفوف القلعة الحمراء، بعد انتهاء بطولة كأس العالم للأندية.

عقدي تمام ولكن.. وسام أبو علي يفجر مفاجأة بشأن الرحيل من الأهلي

وودع فريق الأهلي منافسات بطولة كأس العالم للأندية، بعدما احتل المركز الأخير في مجموعته برصيد نقطتين فقط.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي عبر برنامج "مع شوبير"، على أون سبورت إف إم، صباح اليوم، أنه تحدث مع وسام أبو علي وسأله عن موقفه من الرحيل عن الأهلي.

وأكمل شوبير: "وسام أكد سعادته في الأهلي، وكان يتمنى استكمال لقاء بورتو لتسجيل أكثر من ثلاثة أهداف لكنه تعرض لنغزة في الفخد، ليتم استبداله".

ثم أوضح شوبير: "وسام أكد أن لديه عروض ولكنه تحت أمر النادي الأهلي، ويتمنى الاحتراف في ناد كبير، وأعتقد أن لديه عروض من أمريكا".

وأتم أحمد شوبير تصريحاته: "وسام رفض الحديث تماما عن قيمة عقده مع الأهلي، قائلا: فلوسي تمام وعقدي تمام".

