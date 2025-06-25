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أحمد جودة - القاهرة - كشف شقيق حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مستقبل اللاعب مع الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة، بعدما أوشك عقده على الانتهاء.

"حلمه الاحتراف".. شقيق حسام عبد المجيد يكشف عن مستقبل اللاعب مع الزمالك

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى:" نقلا عن شقيق حسام عبد المجيد، فإن اللاعب يرغب في الاحتراف الخارجي وعدم تجديد عقده".

وأوضح:" نادي الزمالك تعلم من أزمة أحمد سيد زيزو نجمه السابق، ولا يمانع بيع حسام عبد المجيد في حال وصول عرض مالي مناسب".

وأتم كريم رمزي:" شقيق حسام عبد المجيد، أكد أن هناك عرض مميز ويليق بنادي الزمالك سيصل إلى اللاعب خلال الأيام المقبلة".