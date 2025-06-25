نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي أم الزمالك؟.. أسامة فيصل يفاجئ الجميع بشأن وجهته المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن وجهة أسامة فيصل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، في الفترة المقبلة، بعدما شهدت الفترة الأخيرة صراع كبير بين أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز على ضمه.

أسامة فيصل يستقر على الانتقال إلى الأهلي

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" هناك اهتمام من جانب نادي الزمالك، ونادي بيراميدز في ضم أسامة فيصل خلال فترة الميركاتو الصيفي، بالإضافة إلى رغبة النادي الأهلي في حسم الصفقة".

وتابع:" أسامة فيصل حسم وجهته المقبلة، حيث فضّل اللاعب الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، على العودة إلى بيته نادي الزمالك".

وأتم كريم رمزي:" أسامة فيصل عقده مستمر مع نادي البنك الأهلي، ولكنه لن يستمر مع الفريق في الموسم المقبل، واللاعب لن يكون سعيدا في هذه الحالة، لأن رغبته الأولى اللعب في النادي الأهلي ".