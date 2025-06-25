نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستقبل نجم ريال مدريد يزداد غموضًا وسط اهتمام إنجليزي متراجع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا تزال إدارة ريال مدريد مطالَبة بحسم عدد من الملفات المتعلقة بالفريق الأول، وعلى رأسها مستقبل المهاجم البرازيلي رودريغو غوس، الذي تزايدت الشكوك حول استمراره داخل صفوف “الملكي”.

غياب اللاعب عن المراحل الحاسمة من الموسم الماضي في الدوري الإسباني، وجلوسه على مقاعد البدلاء خلال مباراة الفريق أمام باتشوكا المكسيكي، زاد من حدة التكهنات بشأن رحيله المحتمل عن الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب تقارير إعلامية، يتصدر ناديا أرسنال ومانشستر سيتي قائمة المهتمين بالتعاقد مع رودريغو، في وقت أشارت فيه مصادر قريبة من إدارة “الغانرز” إلى احتمال تراجعهم عن محاولة ضمه. ووفقًا للصحفي الإيطالي رودي غاليتي، فإن أرسنال كان يراقب عدة أسماء هجومية أبرزها نيكو ويليامز وكنان يلديز، إلا أن قرب ويليامز من الانتقال إلى برشلونة، واقتراب يلديز من تجديد عقده مع يوفنتوس، دفع إدارة النادي اللندني إلى إعادة ترتيب أولوياتها.

أرسنال يغيّر وجهته

مدرب أرسنال، ميكيل أرتيتا، لا يزال يبحث عن تعزيز خط الهجوم بسبب الإصابات المتكررة التي عصفت بفريقه هذا الموسم. وتشير التقارير إلى أن اهتمام النادي بات منصبًا على خيارين جديدين: رودريغو غوس من ريال مدريد، وجيمي باينو-غيتنز نجم بوروسيا دورتموند الشاب. ورغم الأفضلية الفنية والخبرة الأوروبية التي يتمتع بها رودريغو، فإن أرسنال يبدو أكثر ميلًا للتعاقد مع اللاعب الإنجليزي الواعد.

وبحسب غاليتي، فإن باينو-غيتنز بات من “أولويات” أرسنال في سوق الانتقالات الحالي، مع توقعات بأن تصل قيمة الصفقة إلى نحو 60 مليون يورو. ورغم دخول تشيلسي على خط المفاوضات أيضًا، تشير المصادر إلى أن اللاعب يُفضّل الانتقال إلى “الغانرز” على اللعب في “البلوز”.

أخبار سيئة لرودريغو

في حال صحّت هذه المعطيات، فإن رودريغو سيفقد أحد أبرز الخيارات المتاحة أمامه للرحيل عن ريال مدريد مع البقاء في قمة الكرة الأوروبية. ومع انشغال أرسنال بخيار باينو-غيتنز، تبقى أمام النجم البرازيلي وجهة واحدة كبرى محتملة: مانشستر سيتي.

لكن حتى هذا الخيار ليس مضمونًا؛ فإدارة السيتي قلّصت ميزانية التعاقدات استعدادًا لكأس العالم للأندية، وتبدي ترددًا واضحًا في دفع مبلغ الـ100 مليون يورو الذي يطلبه ريال مدريد مقابل التخلي عن اللاعب. وبذلك، يصبح رحيل رودريغو معقدًا أكثر فأكثر، وسط تشابك كبير في المتغيرات والمواقف داخل سوق الانتقالات الصيفي.