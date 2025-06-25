نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات مفاوضات ليفربول مع إيزاك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن نادي ليفربول لا يزال يضع المهاجم السويدي الدولي ألكسندر إيزاك ضمن أولوياته في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، رغم الإنفاق الكبير الذي قام به النادي حتى الآن.

آخر تطورات مفاوضات ليفربول مع إيزاك

وأكد التقرير أن إدارة “الريدز” لا تزال تملك القدرة المالية لتقديم عرض قوي من شأنه اختبار تمسك نيوكاسل يونايتد بنجمه الشاب، وسط مخاوف داخل النادي الشمالي من إمكانية تحرك ليفربول بشكل رسمي مطلع الشهر المقبل.

ويُعد إيزاك أحد أبرز المواهب الهجومية في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمثل عنصرًا حاسمًا في مسيرة نيوكاسل على الصعيدين المحلي والأوروبي، الأمر الذي جعله محط أنظار عدد من الأندية الكبرى في القارة العجوز.

وفي محاولة للحفاظ على أحد أهم أعمدة الفريق، أبدى نيوكاسل استعداده لتعديل سقف الرواتب داخل النادي من أجل تجديد عقد المهاجم السويدي وضمان استمراره لأطول فترة ممكنة، في خطوة تعكس إدراك النادي لأهمية اللاعب الفنية والتسويقية.